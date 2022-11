Grüne warnen: „Erdogan ist ein Sicherheitsrisiko“

Die IS-Terrormiliz profitiert von den türkischen Luftangriffen auf kurdische Stellungen in Syrien und im Irak. Davon ist die außenpolitische Sprecherin der Grünen Ewa Ernst-Dziedzic überzeugt und warnt vor einer Gefahr auch für Europa. Denn jene, die die IS-Kämpfer in den Kurdengebieten in Schach hielten, würden bombardiert. „Eine fragile Situation“, sagte sie am Donnerstag. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sei ein „Sicherheitsrisiko“.