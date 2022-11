Syrien-Offensive: Türken beschossen US-Basis

Die Beobachtungsstelle ist eine in Großbritannien ansässige Organisation, die sich auf ein weitverzweigtes Netz von Informanten aus Syrien bezieht. Von der Basis nahe der Stadt Al-Hasaka wurden in den vergangenen Jahren Offensiven gegen den Islamischen Stat (IS) geführt. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar rief die USA dazu auf, ihre Unterstützung der Kurdenmiliz YPG einzustellen. „Wir weisen alle unsere Partner, insbesondere die USA, darauf hin, dass die YPG das syrische Gegenstück zur PKK ist, und wir verlangen von ihnen ausdrücklich, dass sie jegliche Unterstützung für die Terroristen einstellen“, sagte Akar am Dienstag. Der Angriff und die Tötung von zwei Soldaten wurde auch von einem kurdischen Kommandanten der Syrischen Demokratischen Kräfte bestätigt.