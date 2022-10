Syrien: Das vergessene Land

„Wer wird dich heilen können, Syrien?“, fragte Papst Franziskus kürzlich bei einer Audienz für die Unterstützer von drei katholischen Krankenhäusern in dem ausgebluteten Land. Elfeinhalb Jahre nach dem Ausbruch des Krieges um Syrien leben in Syrien rund 14 Millionen Binnenvertriebene oder Flüchtlinge, also mehr als die Hälfte der 21 Millionen Menschen, die vor dem Krieg in dem Land gelebt haben. 6,6 Millionen Menschen sind ins Ausland, vorwiegend in Nachbarländer, geflüchtet.