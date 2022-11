Das Leben auch mit HIV bewusst gestalten

Ungleichheit beenden

8000-9000 Menschen leben in Österreich mit einer HIV-Infektion, 400 kommen pro Jahr dazu. Positiv getestet zu sein ist NICHT gleichbedeutend damit, AIDS zu haben oder zu bekommen! Aufgrund der modernen Therapien gibt es in Österreich so gut wie gar keine Ausbrüche der Immunerkrankung mehr. „Soziales AIDS“, Diskriminierung Betroffener, ist weitaus schwerer auszurotten. Daher heißt das Motto der heurigen Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember „Equalize“, im deutschen Sprachraum „Ungleichheit beenden“.