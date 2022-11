Rendi-Wagner: „An Kurz kein Beispiel nehmen“

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner zeigt sich von der von der burgenländischen Landesorganisation lancierten Umfrage zur Parteiführung unbeeindruckt. „Nein, es nervt und ärgert mich nicht und es ist kein Überraschungseffekt dabei. Das war so, es ist so“, sagte Rendi-Wagner am Mittwochabend auf Puls 24. Zum Vergleich, dass die Umfrage an Zeiten unter Sebastian Kurz und seinen Coup gegen Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner erinnere, winkt die SPÖ-Chefin ab: „Man sollte sich an Kurz kein Beispiel nehmen.“