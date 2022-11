In Sturmmaske und Militäruniform randaliert

Attacke in einer manischen Phase

„Im ersten Moment habe ich gedacht, dass das wieder so ein Attentäter ist. Ich war damals dabei“, sagt die Beamtin im Zeugenstand und erinnert sich an den Wiener Terroranschlag. Übeltäter war ein Thailänder (Verteidigung Kanzlei Astrid Wagner), der jetzt im Wiener Landesgericht sitzt. Er leidet an einer bipolaren Störung, hat immer wieder manische Phasen. Und in genau solch einer attackierte er Autos und in Folge auch die Polizistin. Mit einer Gehirnerschütterung, Hämatomen und Abschürfungen musste diese sogar ins Krankenhaus.