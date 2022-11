Landbauer sagt Preisexplosion & Asylchaos Kampf an

Asylstopp jetzt

Das Asylchaos zeigt, wie hilflos, planlos und verantwortungslos die ÖVP ist. Johanna Mikl-Leitner kann und will die Bevölkerung nicht schützen. Allein in diesem Jahr kommen 120.000 Illegale über die Grenze. Udo Landbauer fordert einen sofortigen Asylstopp. „Die Belastungsgrenze unserer Bevölkerung ist längst erreicht. Wir müssen zum Schutz und zur Sicherheit unserer eigenen Landsleute sofort die Notfalltaste drücken“, sagt Landbauer. Er will die Geldleistungen für Asylwerber generell auf null stellen, die Grenzen schließen, Pushbacks durchführen und Asylstraftäter konsequent abschieben.