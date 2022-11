Gewinnen Sie Relax! Tagesurlaube für 6 Personen!

Neue Relax! Lounge steht ab sofort zur Verfügung

Die neue Relax! Lounge mit etwa 1100 m² (siehe auch Video oben) steht ab sofort allen Gästen des „Relax! Tagesurlaub“ zur Verfügung. Der „Relax! Tagesurlaub“ beinhaltet neben dem Tageseintritt in Therme und Sauna einen eigenen Check-in im Thermenfoyer, reservierte Liegen in der neuen Lounge auf zwei Ebenen und persönlichen Service sowie ein besonderes kulinarisches Verwöhn-Programm mit diversen Snacks und Erfrischungen in den Genuss-Bars.