Venedig aktivierte gegen Hochwasser Dammsystem

Unwetter als Herausforderung in mehreren Regionen

Unwetter gab es in mehreren italienischen Regionen, vor allem im Süden. Der erste Schnee hat die Berge des Trentino weiß angezuckert. Auch die Hauptstadt Rom wurde in der Nacht auf Dienstag von heftigen Niederschlägen heimgesucht, die zu massiven Verkehrsproblemen führten. In den Küstengemeinden Ostia und Pomezia bei Rom wurden die Schulen wegen des Unwetters geschlossen. Schäden wurden auch in der Gemeinde Fiumicino gemeldet, in der sich Italiens größter Flughafen befindet. Überschwemmungen gab es in mehreren Badeortschaften an der nördlichen Adria, zwischen den Städten Ferrara und Ravenna. Wegen des starken Windes wurden die Fährverbindungen zwischen der Toskana und der Insel Elba eingestellt.