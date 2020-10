Dammsystem Mose erstmals gegen Fluten eingesetzt

Die neu gebaute Anlage war in den vergangenen Monaten mehrmals getestet worden. Sie soll schlimme Hochwasser in der Lagunenstadt verhindern. Venedig wird vor allem in den Herbst- und Wintermonaten immer wieder überflutet. Der Bürgermeister der Stadt, Luigi Brugnaro, berichtete auf Twitter: „Die Situation ist stabil. Jetzt warten wir. Wir sind zuversichtlich.“