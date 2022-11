Die neuen „ÖSV-Raketen“ beleben das Geschäft

Markus Gutenbrunner strahlte am Sonntag mit der Sonne am Pitztaler Gletscher um die Wette. Kein Wunder, durfte sich der 48-jährige Oberösterreicher, der erst im Sommer die Funktion des sportlichen Leiters der ÖSV-Skicrosser von Sabine Wittner übernommen hatte, in den ersten Saisonrennen gleich über in Summe vier Podestplätze freuen - eingefahren von zwei „Ländle-Raketen“.