Gab es das erste Leben im Sonnensystem am Mars?

Brachten Asteroiden Aminosäuren auf den Mars?

„Zu dieser Zeit wurde der Mars mit eisreichen Asteroiden bombardiert. Das geschah in den ersten 100 Millionen Jahren der Evolution des Planeten“, sagt Bizzarro, der am Center for Star and Planet Formation forscht. Neben Wasser hätten die Asteroiden auch biologisch relevante Moleküle wie Aminosäuren auf den Roten Planeten gebracht. Diese sind für die Bildung von RNA (Ribonukleinsäure) und DNA (Desoxyribonukleinsäure) - die Grundlage von Leben, so wie wir es kennen.