Platzsuche für Skorpion, Hund, Vogelspinne & Co.

Ausgefallene Exoten sowie beliebte Haustiere warten auf Menschen, die ihnen ein neues Zuhause schenken. Tragisch dürfte in Linz ein Opfer an einer Dorgen-Überdosis verstorben sein, es hinterließ einen Skorpion und mehrere Vogelspinnen. Eine Maine-Coon-Katze streunte in Leonding umher und Hamster Herbert konnte ebenfalls von der Straße gerettet werden. Sie alle hoffen, aufgenommen zu werden.