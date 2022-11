Der Wolf lässt die Wogen im EU-Parlament hochgehen

Der Umgang mit dem Wolf ist in der EU seit 30 Jahren in der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) geregelt. Der Wolf ist darin als „streng zu schützende Tierart von gemeinschaftlichem Interesse“ gelistet. Um die Richtlinie zu ändern, müssen alle 27 EU-Staaten zustimmen. Zuständig sind die Umweltministerinnen und Umweltminister, in Österreich somit Leonore Gewessler (Grüne).