Probleme mit Vermieter: Es geht um die Existenz

„Die Fäkalien kamen durch die Decke“

„Es war wie in einer Tropfsteinhöhle. Die Fäkalien kamen durch die Decke, das Geschäft stand unter Wasser“, schildert Mahlknecht (siehe auch Video unten). „In der Früh war noch alles in Ordnung, um halb zehn Uhr war schon ein Teil der Deckenplatten heruntergebrochen“, erinnern sich die Keramikmeisterin und Ihr Partner Karl an den unheilvollen Tag im Jahr 2021. Ein herausgebrochener Teil einer durchweichten Deckenplatte fiel damals sogar auf Karls Schulter, der seither unter den Folgeschäden leidet. Eine Schulter-OP war nötig und die Schulter schmerzt auch heute noch, wie der Messerschleifer gegenüber der „Krone“ schildert.