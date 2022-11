Die SPÖ macht bei Asyl auch weiterhin Druck

Durch ein einheitliches Asylsystem könnten nur jene einreisen, welche wirklich schutzbedürftig sind – laut Experten rund ein Drittel aller Asylsuchenden, erklärt der Landesgeschäftsführer. „Der größte Vorteil wäre, dass abgelehnte Asylsuchende sofort zurückgeführt werden könnten, was jetzt nicht passiert. Denn nur ein Bruchteil der Abgelehnten kann zurückgeführt werden, rund 90 Prozent bleiben im Land oder in der EU. Damit führt man das ganze Asylsystem ad absurdum“, so Fürst.