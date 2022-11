Herrschaftlicher Sitz fürs Gemeindeamt in Kittsee

Seine Intention dahinter: „Wenn die Gemeinde schon im Besitz so eines Gebäudes ist, sollte man es auch nutzen.“ Außerdem stammt das bestehende Gemeindeamt, das mitten in der Gemeinde liegt, aus den 60er-Jahren und sei renovierungsbedürftig und zu klein gewesen. Eine Adaptierung der Schlossräumlichkeiten war hier die sinnvollere Variante. Mittlerweile ist umgebaut, die Möbel sind da und in der Vorwoche lud man bereits zu einem Tag der offenen Tür. Immerhin 450 Kittseer kamen, um zu staunen. „Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv“, freut sich auch Hornek über das Feedback der Bevölkerung.