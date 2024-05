Oldtimer-Kleinod vor dem Rost-Tod gerettet

Geschenk der USA

Der Wagen war offenbar ein Geschenk der US-Amerikaner an die Landesregierung gewesen, wie eine im Innenraum befestigte Plakette belegt. Was mit dem Auto nach seiner „Dienstzeit“ geschah, liegt im Dunkeln. Dass es überhaupt noch existiert, ist dem Zufall zu verdanken. Strass hatte es bei einer Familie mit Sammelwut im Bezirk Neusiedl am See entdeckt und zusammen mit weiteren Fahrzeugen mitgenommen. Der Steyr hätte sich im „schlimmsten Zustand“ befunden, erinnert sich der Oldtimer-Liebhaber. Bis 1962 dürfte noch mit dem Wagen gefahren worden sein – bis er mit Motorschaden abgestellt wurde.