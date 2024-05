Eine Starfotografin als stille Umweltaktivistin

Gut verwurzelt

Noch heute hat sie neben Wien auch einen temporären Wohnsitz in New York. Doch besonders viel Zeit verbringt Semotan in ihrer Wahlheimat, dem Südburgenland. Seit 50 Jahren besitzt sie in Grieselstein, einem Ortsteil von Jennersdorf, ein Bauernhaus, das sie als Rückzugsort für ihre fotografischen Streifzüge in der Grenzregion zu Slowenien, Ungarn und der Steiermark nutzt.