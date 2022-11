ÖSV-Shootingstar lässt die Weltelite hinter sich

In den K. o.-Heats zeigte Graf dann seine große Klasse. In der ersten Runde kämpfte er sich nach einem Start noch auf Rang zwei und schaffte somit den Aufstieg. Im Achtel-, Viertel- und Halbfinale durfte er sich über Siege freuen. Im großen Finale ging es dann gegen Tristan Takats, Jonas Lenherr und Florian Wilmsmann (D). „Als sich Tristan und Jonas etwas in die Quere kamen, war ich der lachende Dritte und konnte den Sieg nach Hause fahren“, erzählt der Dornbirner, der sich damit nicht nur seinen ersten Staatsmeistertitel, sondern den Rennsieg in dem international absolut topbesetzten Starterfeld. „Man soll es nicht überbewerten, aber natürlich freut es mich, dass der Saisonauftakt so gut geklappt hat“, sagte Graf in einer ersten Reaktion.