Olympiasieger Regez weiß: „Graf kennt nur Vollgas“

Mit Spannung wird dabei das erste offizielle Kräftemessen von Mathias Graf mit der Konkurrenz erwartet. Der sensationelle Erfolgslauf des Dornbirner in der vorigen Europacupsaison mit acht Siegen hat auch international für Aufsehen gesorgt. Sogar beim Peking-Olympiasieger und regierenden Weltcup-Gesamtsieger Ryan Regez aus der Schweiz. „Mathias hat im Europacup bewiesen, dass er gut drauf ist“, erklärt der 29-Jährige, dessen EC-Rekord von sechs Saisonsiegen Graf im letzten Winter pulverisierte. „Jetzt sind wir alle gespannt, was er in dieser Saison im Weltcup zeigen kann.“