Buntes Trio könnte für ein „schwarzes Loch“ sorgen

Kommt es nach der Landtagswahl am 29. Jänner 2023 zu einem politischen Präzedenzfall in Niederösterreich? Im blau-gelben Landtag könnte es nach dem Urnengang wegen des Proporzsystems nämlich andere Mehrheiten als in der Landesregierung geben. Ist die Mehrheit im Landtag weg, könnte damit auch der Posten der Landeshauptfrau weg sein.