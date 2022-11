Vorarlberg gehen die Arbeitskräfte aus!

Es fehlen nicht mehr nur die Fachkräfte. Es mangelt mittlerweile generell an Arbeitskräften - sowohl in der Pflege, in der Schule als auch beim Elektrohändler um die Ecke, im Supermarkt gegenüber und in der „Bude“ des Nachbarn. Beim AMS Vorarlberg waren im Oktober 5223 offene Stellen gemeldet - so viele wie noch nie. Das Forschungsinstitut Wifo schätzt, dass es tatsächlich sogar bis zu dreimal mehr sein könnten, weil nicht alle offenen Stellen beim AMS gemeldet werden.