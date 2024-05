„Vorarlberg nicht den Brandstiftern überlassen“

Im Frühjahr mussten die Grünen Deutschlands wegen heftiger Übergriffe ihren politischen Aschermittwoch in Biberach absagen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Warum brandet Politikern und Politikerinnen so viel Wut entgegen?

Das betrifft sicherlich nicht nur die Grünen, aber es stimmt: Der Umgang miteinander ist rauer geworden. Ich sehe drei Phänomene, die ineinandergreifen. Zum einen funktioniert der Begriff der Autoritätshörigkeit nicht mehr, was ich an sich begrüße. Nur darf das nicht mit Respektlosigkeit verwechselt werden. Zum andern spielt Social Media und die damit verbundene Anonymität eine sehr große Rolle und zum dritten ist einfach so viel Ungerechtigkeit vorhanden, die die Menschen zurecht wütend und traurig macht.