Freibad entschärft Eingangsbereich

Die Rheinauen-Anlage ist eines der beliebtesten Freibäder in Vorarlberg. An heißen Tagen ist der Ansturm natürlich besonders groß. Der hohe Besucherandrang führte in der Vergangenheit immer wieder zu Engpässen und Konfliktsituationen im Eingangsbereich, wo sich die Wege von Autos, Radfahrern und Fußgängern und sogar Bussen kreuzen. Eine unbefriedigende und gefährliche Situation, die nun endlich entschärft werden soll. Die entsprechenden Abteilungen der Gemeinden Hohenems und Altach sowie die Verantwortlichen der Rheinauen haben dafür ihre Köpfe zusammengesteckt und an einer Lösung getüftelt. Diese sieht nun einige Entschärfungen vor: