Im Karibik-Paradies geht es um das Olympiaticket

„Die Bahamas präsentieren sich so, wie man sie sich vorstellt“, lächelt Isabel Posch. „Wunderschöne Strände, Palmen und coole Leute.“ Allerdings ist die 24-jährige Vorarlbergerin nicht zum Urlauben in die Karibik gejettet, sondern um mit der rot-weiß-roten 4x100 Meter-Staffel heute und morgen um ein Ticket für Olympia in Paris zu kämpfen.