Im Museum: Angst vor der nächsten Attacke

So emotional und aufgebracht hat man den sonst sehr umgänglichen Werner Kogler noch nicht gesehen. Ein Abgeordneter der FPÖ hatte die Klimakleber bei der Parlamentssitzung am Donnerstag als „Terroristen“ bezeichnet, was den grünen Vizekanzler in Rage brachte. „Das gehört zum Schäbigsten, das in diesem Haus jemals passiert ist“, brüllte er. Mit den Worten „Das sind Menschen, die sich Sorgen machen“ nahm er die jungen Aktivisten in Schutz. Das Anschütten von Kunstwerken sei aber nicht sein Zugang, betonte er.