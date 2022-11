„Angriff auf Kunstwerke definitiv der falsche Weg“

Anlässlich des Leopolditags am 15. November war der Eintritt im Museum frei, als Sponsor trat unter anderem die OMV auf. An diese richten die Aktivisten ihre Kritik. „Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit“, schrieben sie auf ihrem Twitter-Kanal. „Stoppt die fossile Zerstörung. Wir rasen in eine Klimahölle“, riefen zwei Männer etwa bei der Aktion.