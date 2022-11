Aktivistin: „Es tut uns leid, dass wir nerven“

Nachdem am Dienstag ein Klimt-Gemälde im Farbe beschüttet wurde, treffen im Talk mit Katia Wagner nun erstmals der Museumsdirektor und eine der Aktivistinnen aufeinander. Während der Chef des Leopold Museums in Wien, Hans-Peter Wipplinger, solche Aktionen als „letztklassig“ bezeichnet, verteidigt sich Martha Krumpeck von der Organisation Letzte Generation: „Es tut uns leid, dass wir Menschen auf die Nerven gehen. Aber wir sind verzweifelt und brauchen jede Bühne.“ Wipplinger beziffert den Schaden der Aktion auf 15.000 Euro und kündigt an, sie von den Aktivisten einzuklagen …