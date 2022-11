Mitarbeiterin mit „Ich erschieße dich“ gedroht

Am Donnerstag im Amtsgebäude drohte der 58-Jährige einer Mitarbeiterin so: „Ich erschieße dich! Ich sprenge euch alle in die Luft!“ Die 24-jährige sperrte sich aus Angst in ein Zimmer ein. Aber auch am Freitag erschien der Beschuldigte am Tatort. Die 24-jährige Frau und zwei Mitarbeiter erstatteten Anzeige bei der Polizei.