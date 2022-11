COP27: Neue Abschlusserklärung erwartet

Am Samstag könnte ein neuer Entwurf präsentiert werden, an dem das Team des Konferenzpräsidenten Samih Schukri über Nacht arbeiten soll. Laut Schukri soll das UN-Treffen an diesem Tag auch abgeschlossen werden. Die österreichische Delegation rechnet frühestens am Sonntag mit einem Ende. An der UN-Weltklimakonferenz nehmen und nahmen etwa 34.000 Menschen teil. In den vergangenen 20 Jahren sei bisher keines dieser jährlichen Treffen pünktlich zu Ende gegangen, berichtete das Klima-Portal „Carbon Brief“.