UN-Klimakonferenz: „Müssen einen Gang zulegen“

„Heute müssen wir erneut einen Gang zulegen, denn die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Ich bleibe verpflichtet, diese Konferenz morgen in geordneter Weise zu einem Ende zu bringen“, sagte Konferenzpräsident Sameh Schukri am Freitag in Sharm el-Sheikh. Da die Beratungen derzeit festgefahren sind, war eine Verlängerung der UN-Klimakonferenz in das Wochenende hinein bereits seit ein paar Tagen erwartet worden.