Kroatische Adriaküste überschwemmt und verwüstet

Die lokalen Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz. Letztes Jahr kam es laut dem Bürgermeister der kleinen Stadt, die etwas mehr als 5000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, bereits zu Regengüssen von bis zu 220 Liter pro Quadratmeter. „(...)Nun sind wir schon bei 270. Ich erinnere mich nicht an ein ähnlich starkes Unwetter in dieser Region.“ Bei starken Regenströmen häuft sich das Wasser laut „Heute“ in Kroatien so stark, dass eine Regenflut durch die Dörfer strömt. Dadurch käme es zu einer Kettenreaktion, die Schäden in mehreren Orten zur Folge hat.