Aufatmen für Wiener: Mega-Rechnung wird reduziert

Erst am Donnerstag berichteten wir über „Krone“-Leser Nebos S. aus Wien, der für Fernwärme fast viermal so viel wie bisher bezahlen muss. Doch die Vorschreibungen für Strom, Gas und Fernwärme der Wien Energie trudeln gerade in vielen Haushalten ein. So auch bei Martin W. Dem alleinstehenden Wiener mit Beeinträchtigung stand dabei ein Fernwärme-Schock ins Haus. Er sollte nicht nur einen happigen Differenzbetrag begleichen, sondern künftig sechsmal im Jahr einen quasi unleistbaren Teilbetrag von 480 Euro an seinen Anbieter überweisen!