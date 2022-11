Preisgeldhammer: Altmünsterer als Topverdiener

Denn das Team Vienna holte heuer mit dem ersten World-Tour-Sieg in Paris und Top-Plätzen etwa letztes Wochenende in Riad schon 130.000 Dollar an Preisgeld. Mit Hong Kong und den Finals in Abu Dhabi stehen sogar noch zwei Turniere an. „Da wir nicht geglaubt hatten, dass es so gut laufen wird, hatten wir keine Abgaben vereinbart“, sagt ÖBV-Geschäftsführer Johannes Wiesmann augenzwinkernd.