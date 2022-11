Zittern vorbei: Klagenfurt hat neues Budget!

Die gefürchtete Zwölftelregelung kommt nicht. Finanzreferent Philipp Liesnig (SP) hat ein Budget für 2023 erstellt, das in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit präsentiert wird. „Vier Millionen Euro haben zuletzt gefehlt, die können wir mit mehreren Maßnahmen einsparen. Das Gesamtbudget wird rund 330 Millionen Euro betragen. Ich hoffe auf die Zustimmung der anderen Parteien. Dann kann es vom Gemeinderat Ende des Jahres beschlossen werden.“ Der Finanzgipfel mit Landeshauptmann Peter Kaiser sei positiv verlaufen. „Alle wollen an einem Strang ziehen“, so Liesnig. „Die Details der Vereinbarungen werden in den nächsten Monaten von Fachgruppen erarbeitet.“