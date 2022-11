Ex-„Baywatch“-Nixe D‘Errico zu sexy für die Liebe

Sie wurde als bildschöne Blondine bei „Baywatch“ an der Seite von David Hasselhoff und Pamela Anderson berühmt. Und Donna D’Errico ist auch noch mit 54 wunderschön, wie ein neu gepostetes Foto von ihr im schwarzen Negligé wieder beweist. Doch hinter dem sexy Schnappschuss steckt eine traurige Frau, die von allen Männern bislang enttäuscht wurde. Die Ex von Motley Crue-Mitbegründer Nikki Sixx enthüllte in einem zweiten Posting nämlich, dass sie einsam ist und keinen Mann finden kann, der „mich für die Person liebt, die ich bin!“