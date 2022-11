Wenn 300.000 Skifahrer die Tiroler Pisten stürmen

Die Rettungskette funktioniert gut

Die nächste Phase – der Transport vom Berg ins Tal – erfolgt dann je nach Schweregrad der Verletzung per Rettungsauto oder Hubschrauber. Stefan Egger vom Roten Kreuz Imst betont, dass man am Boden gerade in Sölden perfekte Bedingungen vorfinde. „Es gibt fixe Übergabepunkte und wir haben an diesen Stellen die Möglichkeit, mit dem Rettungsauto direkt in das Skigebiet zu fahren“, so Egger.