Kein Klimabonus für Beamten trotz 37 Steuer-Jahren

Überlegt kann sich das niemand haben. Sonst gäbe es das nicht“, gibt Stefan Bogner in einer Mischung aus Verärgerung und Ungläubigkeit zu Protokoll. Der 52-jährige ÖBB-Beamte zahlt seit 37 Jahren seine Steuern in Österreich, doch einen Klimabonus hat er bis heute nicht auf dem Konto. Der Grund: Der Liebe wegen wohnt Bogner im benachbarten Freilassing (Bayern). Den Klimabonus aber bekam nur, wer am Stichtag einen Hauptwohnsitz in Österreich hatte. Jene Menschen, die in Österreich arbeiten, aber in Deutschland leben, schauten also durch die Finger.