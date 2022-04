Zoo muss Tiere wegen Ukraine-Krieg einschläfern

Ein privater Tierpark nahe der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw ist nach heftigen Gefechten so schwer zerstört worden, dass viele Tiere wohl eingeschläfert werden müssen. Die Gehege und die gesamte Infrastruktur seien von Artillerie und Luftwaffe getroffen worden, sagte der Gründer des Zoos, Alexander Feldman, am Dienstag auf Facebook. Es gebe keine Möglichkeit, die Tiere abzutransportieren und so zu retten.