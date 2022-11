Ukrainer feiern mit Sekt und Melone

In sozialen Netzwerken kursierten am Wochenende Videos, die etwa einen ukrainischen Soldaten zeigen, der eine Wassermelone in der Hand hält und von einer Menschenmenge euphorisch bejubelt wird. Oft geteilt wurde auch ein Foto, das eine ukrainische Flagge auf einer riesigen Melonen-Statue zeigt. Selbst hochrangige Politiker wie der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, versehen ihre Mitteilungen über Cherson in diesen Tagen mit Melonen-Emojis. Mehrere ukrainische Unternehmen integrierten die Melone zudem kurzerhand in ihr Firmenlogo. Und die ukrainische Post kündigte anlässlich des Siegs in Cherson den Druck einer Sonderbriefmarke an - mit einem Wassermelonenstück als Motiv.