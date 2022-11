Kaiserweihnacht: Der Advent auf dem Bergisel

Mit Riesenschritten rückt die Adventzeit näher. Bei der Kaiserweihnacht am Bergisel kann man sich ab 18. November an den Wochenenden so richtig auf die stille Zeit und die Festtage einstimmen (siehe Daten & Fakten unten). Der Duft von Keksen und Punsch, der Klang von Bläsern und Glocken, der Glanz von Weihnachtsschmuck und den Lichtern der nächtlichen Landeshauptstadt.