Demokraten einen Sitz von Senatsmehrheit entfernt

Bei Gleichstand entscheidet Vizepräsidentin

Im Senat kommen Demokraten und Republikaner nach der Entscheidung aus Arizona nun auf jeweils 49 Stimmen. Zwei Sitze sind noch umkämpft: in den Bundesstaaten Nevada und Georgia. In Georgia kommt es am 6. Dezember zu einer Stichwahl zwischen dem demokratischen Senator Raphael Warnock und seinem republikanischen Herausforderer Herschel Walker, weil keiner der beiden Kontrahenten im ersten Anlauf auf mehr als 50 Prozent der Stimmen kam. Können sich die Demokraten noch einen weiteren Sitz sichern, haben sie die Mehrheit. Denn in einer Pattsituation darf die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris, die gleichzeiti Präsidentin des Senats ist, mit abstimmen.