Klarer Sieg für Trump-Rivale, Zittern im Kongress

DeSantis gilt als größter republikanischer Konkurrent von Ex-Präsident Donald Trump. Der in Florida beliebte bisherige Amtsinhaber - der 2018 mit knappem Vorsprung zum Gouverneur gewählt worden war - lag in Umfragen stets deutlich vor seinem demokratischen Kontrahenten Charlie Crist. Florida gilt als ein sogenannter Swing State, in dem die Wähler mal die Republikaner und mal die Demokraten bevorzugen. DeSantis könnte bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Trump in den Ring steigen. Davor hat der Vorgänger Bidens bereits gewarnt. Das würde den Republikanern schaden, so Trump.