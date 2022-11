Panini-Alben: Kärntner sitzt auf wahrem Schatz

Mit Hollywood-Star Michael Douglas stand er schon vor Jahrzehnten vor der Kamera. 1991 spielte Sigi Möstl nämlich im Film „Wie ein Licht in dunkler Nacht“, der in Kärnten gedreht wurde, mit. Der Hobbyschauspieler hat viele Leidenschaften. Dazu zählt auch das Sammeln von Fußball-Bildern für die Panini-Alben, die anlässlich großer Turniere aufgelegt werden. Auch heuer ist es wieder so weit. Am 20. November beginnt die Fußball-WM in Katar.