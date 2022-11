Eine halbe Milliarde Euro soll Kinderarmut beenden

Seit Donnerstag verantwortet Michael Lindner (SPÖ) als neuer Landesrat u. a. den Bereich Kinder- und Jugendhilfe in der Landesregierung. Wie berichtet, will er einen ersten Fokus auf die Bekämpfung von Kinderarmut legen. Am Freitag konkretisierte er eines seiner ersten Vorhaben in diesem Bereich: „Ich setze mich für die österreichweite Einführung einer Kindergrundsicherung ein, mit der wir die Kinderarmut abschaffen werden.“