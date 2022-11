„Kampf gegen Kinderarmut ist edelste Aufgabe!“

Kampf gegen die Kinderarmut

Einen klaren Arbeitsschwerpunkt sieht Lindner dabei im Kampf gegen die Kinderarmut: „Die Teuerung verschärft auch die Kinderarmut. Das ist in jedem einzelnen Fall ein Skandal, den es nicht geben dürfte. Darum setze ich mich für die Einführung einer Kindergrundsicherung ein, mit der wir die Kinderarmut abschaffen werden. Für einen Sozialdemokraten kann es keine edlere Aufgabe in unserem Land geben. Ich will eine starke Stimme gerade für diejenigen sein, die im Land Oberösterreich nicht, oder zu wenig gehört werden.“ Ziel der Kindergrundsicherung ist es, dass jedes Kind unabhängig von der Einkommenssituation der Eltern alle Chancen hat.