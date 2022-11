Cyberangriff: Hofer-Reisen-Website weiter offline

Buchungen können vorgenommen werden, Hotelgäste können an- und abreisen und in den Hotels könne auch konsumiert werden. Auch das Café Central sei geöffnet. „Wir kämpfen uns Schritt für Schritt zurück“, unterstrich Hansal, die sich „zuversichtlich“ gab. Die Cyber-Attacke betraf Services der Verkehrsbüro-Gruppe in unterschiedlichem Ausmaß: teilweise waren etwa Online-Buchungen nicht möglich oder Websites gar nicht abrufbar. Die Hofer-Reisen-Website beispielsweise war Freitagvormittag nach wie vor offline.