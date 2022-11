Cyberattacke: Website von Hofer Reisen offline!

So waren etwa Online-Buchungen am Donnerstag teilweise nicht möglich, bestätigte eine Konzernsprecherin. Man habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Attacke ein „internationales Team an Cybercrime- sowie Datenforensik-Spezialisten“ beauftragt. Dieses arbeite derzeit an der „genauen Analyse, einer raschen Behebung der Störungen sowie vor allem der Wiederherstellung der normalen und sicheren Geschäftstätigkeit“. Ferner sei bei den Behörden eine Strafanzeige erstattet worden, informierte Unternehmenssprecherin Andrea Hansal.