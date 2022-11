Fremder Mann wollte Mädchen nach Hause fahren

Das Mädchen war am Weg von der Mittelschule nach Hause, als es dann am Busparkplatz passierte: Ein Fremder blieb mit dem Auto stehen und sprach das Mädchen an. Er bot der Schülerin an, sie mit dem Pkw nach Hause zu bringen. Das Mädchen überlegte, einzusteigen, wurde aber zum Glück von einer Freundin gedrängt, doch lieber mit ihr den Bus zu nehmen. Deshalb ist nichts passiert. In Oberschützen ist man derzeit auf der Hut und bittet via sozialer Medien um Vorsicht.